Pasen begint zonnig en warm tot 23 graden, maar ‘s avonds lokaal zelfs kans op onweer HLA

12 april 2020

Deze paaszondag begint met stralend weer. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met opbollende stapelwolken die hier en daar kunnen uitgroeien tot buien of zelfs een onweer. De maxima liggen tussen 19 graden aan de kust en 23 graden in het centrum van het land. Aan de kust steekt er na de middag een noordwestelijke zeebries op. Tijdens eventuele onweersbuien zijn stevige windstoten mogelijk. Dat meldt het KMI.

's Avonds is het nog tijdelijk wisselend bewolkt met vooral in het centrum en het oosten kans op enkele buien of een geïsoleerd onweer. Volgende nacht wordt het eerst licht bewolkt tot helder. Naar het einde van de nacht toe neemt de bewolking toe vanaf het noorden en volgen er tegen de ochtend perioden met lichte regen of buien. In het zuidoosten van het land houden de opklaringen zeker stand tot de ochtend. Minima van 5 tot 11 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk. Later wordt hij matig en aan zee vrij krachtig uit noordoostelijke richtingen.

Maandagvoormiddag trekt een zwakke storing van noord naar zuid over het land en zorgt daarbij tijdelijk voor zwaarbewolkt weer met wat lichte neerslag. Na de middag wordt het droog en volgen er brede opklaringen, zij het met hier en daar nog enkele wolkenvelden. Het wordt gevoelig frisser met maxima tot hooguit 6 graden in de Hoge Venen, 8 graden aan zee, 11 graden in het centrum en 13 graden in Belgisch Lotharingen. Rukwinden kunnen vooral in de westelijke landshelft oplopen tot 50 of 60 kilometer per uur.

Dinsdag blijft het droog en is er, na een vrij frisse nacht met kans op lichte vorst in het oosten, eerst vrij veel bewolking. Die zou in de loop van de namiddag geleidelijk oplossen om, zeker in het zuiden, plaats te maken voor bredere opklaringen. In het noorden blijven de wolken talrijker. Maxima tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in Vlaanderen.

Woensdag wordt een droge en zonnige dag. Met maxima tussen 14 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden in Vlaanderen wordt het opnieuw zachter. Donderdag blijft het zonnig, al kunnen er op het einde van de dag vanaf de Franse grens iets uitgebreidere wolkenvelden het land binnentrekken, mogelijk vergezeld van een plaatselijke bui. Maxima van 17 graden op de Ardense hoogten tot 20 of 21 graden in het centrum. Vrijdag neemt de onstabiliteit toe. We krijgen afwisselend opklaringen en wolkenvelden waaruit een plaatselijke bui kan vallen. Maxima rond 18 graden in het centrum.

Zaterdag krijgen we tussen de wolkenvelden door opnieuw bredere opklaringen. De kans op een bui blijft bestaan maar zou kleiner moeten zijn dan de dag voordien. De temperaturen zouden nog enkele graden kunnen stijgen en 20 graden bereiken in het centrum van het land.