Pas op voor zonnebrand: KMI voorspelt hoge UV-index TTR

29 mei 2020

10u31

Bron: KMI 16 Weernieuws Tijdens het pinksterweekend krijgen we erg zonnig weer met Tijdens het pinksterweekend krijgen we erg zonnig weer met temperaturen tot 25 graden . Volgende week wordt het zelfs nog warmer. Woensdag klimt het kwik plaatselijk tot 27 graden, zo verwacht het KMI. Wie wil genieten van de zon, is maar beter voorzichtig. Het KMI voorspelt een hoge UV-index met een waarde van meer dan 6. Het gevolg: zonder bescherming verbrand je snel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De UV-index is een maat voor de intensiteit van de ultraviolette straling (UV-straling) van de zon. Het KMI voorspelt dat de UV-index in ons land de komende dagen tussen 6 en 7,2 ligt. Hoe hoger de UV-index, hoe gevaarlijker om onbeschermd in de zon te blijven. Iemand met huidtype II, het meest voorkomend in onze streken, kan al na 25 minuten verbranden. Gebruik dus zonnecrème met een hoge factor en probeer tussen 10 en 16 uur zo veel mogelijk uit de zon te blijven.

Vergeet zeker niet je ogen te beschermen, want ook hier kan de zon schade aanrichten. Dat doe je best met een hoed en een zonnebril. Kinderen worden beter extra beschermd tegen de zon. Hun huid is immers nòg gevoeliger.

Oorzaak

De zon staat dit weekend en volgende week hoog aan de hemel. En hoe hoger de zon, hoe hoger de zonkracht. Want: met een hoge zonnestand is de weg door de atmosfeer korter. En het is vooral de atmosfeer die een belangrijke rol speelt in het stralingsniveau. Een groot deel van de straling wordt namelijk weggefilterd door de ozonlaag. Hoe lager de zon, hoe langer de weg door de ozonlaag, en hoe meer er wordt gefilterd.

Naast de stand van de zon heeft ook de dikte en de samenstelling van de ozonlaag invloed. En die fluctueert van dag tot dag. Als de ozonlaag dun is, wordt de kracht van de zon sterker. De andere parameter is de bewolking. Maar ook die kan verraderlijk zijn: soms is er wel bewolking, maar is deze gebroken. Dan kan de zon wel direct naar de aarde toeschijnen, maar kunnen er ook reflecties ontstaan aan de zijkant van de bewolking. Hierdoor kan kortstondig extra UV-straling je huid bereiken. Een optelsom van factoren dus, met een hoge straling tot gevolg.

Lees hier de weersverwachting voor de komende dagen.

Lees ook:

Heb je echt minder zonnecrème nodig in Belgische zon? Dermatoloog ontrafelt feiten en fabels over zonbescherming (+)

Door dermatologen geprezen zonnecrème scoort als enige slecht bij Test-Aankoop: factor 50+ op etiket, factor 15 op uw huid (+)

Verbrand? Wij zochten uit of aftersun smeren zoveel beter is dan gewone bodymilk