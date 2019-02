Pas op: kans op gladde wegen in ochtendspits HR

01 februari 2019

05u00

Bron: KMI, Wegen en Verkeer, Noodweerbenelux, Belga 299 Weernieuws Ruim voor de ochtendspits heeft een nieuwe sneeuwzone Vlaanderen verlaten. De strooidiensten hadden hierdoor de tijd om alle wegen te behandelen. Hoewel de wegen er relatief goed bijliggen, waarschuwen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Verkeerscentrum dat er hier en daar nog wat sneeuw kan zijn achtergebleven. Pas in de loop van de ochtend zullen de temperaturen van het wegdek boven het vriespunt komen. Daardoor kunnen de wegen lokaal glad zijn.

“De sneeuwzone die gisterenavond en afgelopen nacht over België trekt, zal in veel regio’s opnieuw een kortstondig sneeuwdek veroorzaken.” Volgens de weerdienst NoodweerBenelux ligt de focus daarbij op het westen van het land met lokaal enkele centimeters nieuwe sneeuwval. “Na de flinke hoeveelheid sneeuw woensdagochtend, is het daar dus opnieuw uitkijken voor algemene gladheid. Ook elders kan het sneeuwen met gladheid tot gevolg, maar liggen de sneeuwhoeveelheden wellicht lager”, aldus Nicolas Roose.

De wegdektemperaturen waren afgelopen nacht negatief, wat kan zorgen voor gladde wegen. De laatste neerslag kan als smeltende sneeuw of soms zelfs regen vallen. Wegen en Verkeer stond ook afgelopen nacht klaar met 316 strooiwagens om uit te rijden waar en wanneer nodig.

Ook deze ochtend blijft tijdelijk de kans op lokale gladheid bestaan. Na de ochtendspits zouden de wegdektemperaturen terug stijgen. Weggebruikers passen best hun rijgedrag aan de omstandigheden aan: een aangepaste snelheid en voldoende afstand houden, luidt het devies. Komend weekend wordt het overdag iets zachter met gemiddeld 2 tot 4 graden en gevaar voor gladheid in de nacht- en ochtendperiode.

De sneeuwzone kan je via deze sneeuwradar raadplegen.

Zaterdag is het over het oosten van ons land zwaarbewolkt met langdurige sneeuwval. In het westen zou het droog blijven met zon en wolken. De maxima liggen tussen -2 graden in het oosten en +2 graden in het westen. De wind waait zwak of matig uit noordelijke of noordwestelijke richtingen.

Zondag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Er vallen enkele (winterse) buien bij maxima rond 3 of 4 graden in het centrum.

Maandag is het vaak droog, maar tijdelijk kunnen er wel een paar buien van smeltende sneeuw voorkomen, en op de hoogten enkele sneeuwbuien. We verwachten meestal wolkenvelden bij maxima van 0 graden in de Ardennen tot 4 graden in het westen.

Dinsdag lijkt een zwakke hogedrukwig voor overwegend droog weer te zorgen. Het is dan rustig, maar mogelijk hangen er lage wolken. Het kwik klimt naar waarden tussen 1 graad in de Ardennen en 5 graden aan zee.

Ook woensdag lijkt een droge maar eerder bewolkte dag te worden. Mogelijk vergroot donderdag de kans op (winterse) neerslag. De maxima schommelen rond 3 of 4 graden in het centrum en in vele streken vriest het ‘s nachts.