Parijs staat onder en verwacht wordt dat het water nog stijgt FT

24 januari 2018

14u09 0 Weernieuws De Parijzenaren beginnen er stilaan aan te wennen. Na de hevige regenval deze maand is de Seine opnieuw buiten haar oevers getreden. Het water staat op sommige plaatsen liefst vijf meter hoger dan normaal.

Oevers, kades en omliggende straten zijn afgesloten, bewoners van woonboten zijn geëvacueerd en ook op de rivier zelf zijn de typisch boottochtjes voor toeristen afgelast. Volgens autoriteiten zou het water komend weekend nóg kunnen stijgen, tot liefst 6,2 meter, vergelijkbaar met de overstromingen in 2016 toen het waterpeil ook uitzonderlijk hoog stond. Al is dat geen record. In 1910 stond het water liefst 8,62 meter hoog. Indien het waterpeil de hoogte ingaat, dreigt ook het Louvre de deuren te moeten sluiten, zoals in 2016.

De Franse krant 'Le Parisien' sprak met een 80-jarige Nederlandse kunstschilder die al 40 jaar op een bootje in de Seine woont. De man weigert geëvacueerd te worden en kan sinds zondag zijn woning niet meer verlaten. Af en toe krijgt hij van vrienden wat eten toegeworpen vanop een brug.

Ook in andere departementen stijgt het water en wordt er gevreesd voor overstromingen. Op sommige plekken staat het leger paraat om burgers te evacueren.