Paasweekend start zonnig, maar vanaf morgen lokale buien Vanaf maandag pak frisser TT

11 april 2020

07u09

Bron: Belga 5 Weernieuws Het wordt vandaag opnieuw zonnig en warm. In de loop van de dag ontwikkelen er zich ten zuiden van Samber en Maas stapelwolken die boven het Ardense reliëf kunnen uitgroeien tot een bui. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee alsook in de Hoge Venen en 23 of lokaal 24 graden in het centrum. De wind wordt zwak en veranderlijk. Aan de kust steekt er na de middag een matige zeebries op. Dat voorspelt het KMI.

's Avonds en 's nachts wordt het helder tot licht bewolkt. De minima liggen tussen 6 en 11 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke of later zuidwestelijke richtingen.

Morgen begint de dag overal zonnig. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met opbollende stapelbewolking en uiteindelijk ook lokale buien die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 16 of 17 graden aan zee, 22 of 23 graden in het centrum en tot 24 graden in de Kempen. De wind wordt zwak tot matig uit zuidwestelijke tot westelijke richtingen. Aan de kust kan er opnieuw een zeebries ontstaan.

Maandag draait de wind naar het noorden en wordt het gevoelig frisser. Eerst verwachten we zwaarbewolkt weer met perioden van regen of buien. In de namiddag wordt het droger vanaf het noorden en verschijnen er stilaan brede opklaringen. Aan de kust komen er lage wolkenvelden. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee soms krachtig uit het noorden. In de namiddag schommelen de temperaturen tussen 8 graden aan zee, 11 of 12 graden in het centrum en tot 13 graden in het zuiden.

Dinsdag blijft het droog met vrij veel bewolking maar ook opklaringen. Afhankelijk van de breedte van de opklaringen liggen de maxima tussen 6 en 12 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Woensdag wordt een zonnige en droge dag. Met maxima tussen 12 en 17 graden is het opnieuw zachter. De wind waait matig uit oostelijke richtingen.

Donderdag ruimt de wind naar het zuidoosten tot het zuiden en wordt er nog wat warmere lucht aangevoerd. De maxima kunnen plaatselijk klimmen tot 20 graden of wat meer. Op einde van de dag neemt mogelijk de bewolking en de kans op een bui vanuit het zuiden wel toe.

Vrijdag blijft het overwegend droog en wordt het meestal zonnig met nu en dan wolkenvelden. Maxima rond 22 of 23 graden.