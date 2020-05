Ozondrempel overschreden zaterdag, twintig jaar geleden dat dat zo vroeg gebeurde HLA

10 mei 2020

11u38

Bron: Belga 0 Weernieuws De Europese informatiedrempel voor ozon is zaterdag zeer lokaal overschreden, op de meetplaats in Neder-Over-Heembeek. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) zondag. Het is exact twintig jaar geleden - van 9 mei 2000 - dat dat voor het laatst zo vroeg gebeurd is.

De Europese informatiedrempel, waarbij de bevolking moet geïnformeerd worden, bedraagt 180 microgram/m3. In Neder-Over-Heembeek was er een overschrijding van 15 tot 20 uur. De hoogste uurgemiddelde concentratie bedroeg er 193 microgram/m3 om 18 uur. De hoogste 8-uursgemiddelde concentratie werd om 21 uur opgetekend, namelijk 181 microgram/m3. In Vlaanderen was de hoogst gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie 174 microgram/m3 in Gent. In Wallonië was dat 165 microgram/m3 in Corroy-Le-Grand.

"Overschrijdingen van de ozon informatiedrempel begin mei en bij maximum temperaturen van 25°C zijn uitzonderlijk", zegt Ircel in een mededeling. Zondag en de volgende dagen zouden de ozonconcentraties weer evolueren naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Er worden geen overschrijdingen van de ozondrempel meer verwacht, klinkt het.

Volgens Frans Fierens van Ircel zal de bevolking in het algemeen geen hinder ondervonden hebben van de hogere waarden, die "vrij onverwacht" kwamen. "Wie gevoelig is aan luchtvervuiling, zoals astmapatiënten, kan daar mogelijk wel een effect van ondervonden hebben", zegt hij.