Ozondrempel gisteren overschreden, ook vandaag hoge concentraties verwacht

04 juli 2018

11u26

Bron: Belga 1 Weernieuws Op vier plaatsen in Vlaanderen is gisteren de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden. Vandaag worden lagere ozonconcentraties voorspeld, maar een lokale overschrijding van de drempel is niet uitgesloten. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

De ozoninformatiedrempel werd gisteravond in Vlaanderen in vier stations overschreden: Dessel, Gellik (beide 189 microgram per kubieke meter lucht), Bree (188 microgram) en Idegem (185 microgram). In Wallonië bedroeg de hoogste ozonwaarden 175 microgram per kubieke meter lucht (in Luik), en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in Sint-Agatha-Berchem een waarde van 167 microgram per kubieke meter gemeten. Volgens IRCEL werd ongeveer 4 procent van de Belgische bevolking potentieel blootgesteld aan ozonconcentraties die de Europese informatiedrempel overschreden.

Voor vandaag worden ook hoge concentraties verwacht, maar omdat er meer bewolking zou zijn, zullen de concentraties wat lager zijn dan gisteren. Toch is een lokale overschrijding van de Europese informatiedrempel op plaatsen waar het in de namiddag overwegend zonnig blijft, niet uitgesloten. Vooral in het oosten van het land is een overschrijding mogelijk.

Van donderdag tot en met zondag worden geen overschrijdingen van de Europese informatiedrempel verwacht.

IRCEL raadt mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling - zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen - aan om tussen 12.00 en 22.00 uur geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Iedereen wordt bovendien aangeraden om tijdens die periode langdurige inspanningen zoals joggen zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel wordt overschreden. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht, aldus IRCEL.

