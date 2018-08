Ozon-informatiedrempel in twaalf meetstations overschreden KVE

02 augustus 2018

21u17

Bron: Belga 0 Weernieuws In twaalf meetstations, waarvan vier in Vlaanderen, is de ozon-informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden. Om 20 uur was dat nog op tien plaatsen het geval. Dat blijkt uit cijfers van de Gewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

De combinatie van luchtvervuiling, tropisch warm en zonnig weer zorgt voor verhoogde ozonconcentraties in de lucht.

De hoogste ozonwaarde, 211 microgram, werd om 20 uur vastgesteld in Lodelinsart. In Vlaanderen noteerde Gellik met 194 microgram het hoogst. In Vlaanderen werd de informatiedrempel ook nog overschreden in Aarschot (188), Dessel (184) en Bree (189).

Morgen worden in het hele land, met uitzondering van de kust, overschrijdingen van de informatiedrempel verwacht. Vanaf zaterdag verbetert de luchtkwaliteit en zouden de ozonconcentraties terug dalen.

Bij hoge ozonconcentraties worden mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling - zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen - aangeraden om tussen 12.00 en 22.00 uur geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Zodra de alarmdrempel wordt overschreden geldt die waarschuwing voor de hele bevolking.

