Overwegend grijze dag met gemiezer en slechts sporadisch een streepje zon Redactie

25 oktober 2018

07u49

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt een overwegend grijze dag met kans op wat gemiezer. Dat zegt het KMI. Slechts sporadisch is een streepje zon mogelijk. De maxima liggen tussen 8 en 14 graden en de wind waait zwak tot matig uit west tot noordwest.

Ook vannacht blijft het zwaarbewolkt of betrokken, maar overwegend droog. De minima liggen tussen 5 graden in de Ardennen en 11 graden aan zee. Vrijdag hetzelfde verhaal: zwaarbewolkt. Eerst valt er soms lichte neerslag en vanaf rond de middag trekt een zone met regen vanaf de kust over ons land. Dat wordt gevolgd door brede opklaringen, maar er kunnen ook nog buien tot ontwikkeling komen. De maxima liggen tussen 7 of 8 graden in Hoog- België en 13 graden in Vlaanderen.

Het weekend brengt niet veel beterschap. Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met buien, vooral dan in het noordwesten van het land. Aan zee is er ook kans op onweer. De zachte nazomer van vorige week is helemaal weg: het wordt maar 5 tot 11 graden. Op zondag kan de neerslag op de Ardense hoogten 's avonds zelfs winters worden.

