Overwegend droog weekend met af en toe een bui

09 november 2019

07u55

Bron: Belga 4 Weernieuws Er kan zaterdag een buitje vallen maar het blijft toch meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. Ook zondag blijft het meestal droog. Maandag trekt alweer een volgende regenzone over onze streken, zo verwacht het KMI.

Zaterdag is het ‘s ochtends gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met wat regen of enkele buien. In de Ardennen is er kans op nevel of mist. Nadien komen er meer opklaringen en blijft het meestal droog maar enkele lokale buitjes zijn niet uitgesloten. De maxima komen uit tussen 4 en 9 graden, met een matige zuidwestenwind, later krimpend naar zuid tot zuidwest.

Zaterdagavond neemt de bewolking toe in het westen van het land en in de streken langs de Franse grens, met kans op een bui of wat lichte regen. Elders blijft het droog. Vooral in het noordoosten van het land zijn er soms brede opklaringen. De minima bedragen rond 0 graden in de Ardennen en in de Kempen tot 4 graden in het uiterste westen van het land. De wind waait zwak tot soms matig uit zuid tot zuidoost, later krimpend naar zuidoost tot oost.

Zondag verwacht het KMI voor de middag meer wolken in de zuidelijke helft van het land met mogelijk een spatje neerslag. In het noorden zijn er brede opklaringen. Later op de dag wordt het overal vrij zonnig, met maxima van 6 tot 9 of 10 graden bij een zwakke tot matige wind uit veranderlijke of oostelijke richtingen.

Maandag trekt tijdens de namiddag en ‘s nachts de volgende regenzone over onze streken.

Ook dinsdag volgt af en toe regen en in de Ardennen wat smeltende sneeuw. Op vele plaatsen volgt ook lichte nachtvorst. De dagen daarna blijft het wisselvallig.

