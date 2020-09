Overwegend droog met opklaringen en vrij zachte temperaturen, vanaf donderdag gevoelig frisser HLA

29 september 2020

06u27

Bron: Belga 0 Weernieuws Dinsdagochtend is het in de oostelijke landshelft aanvankelijk nog regenachtig en nevelig. Daarna wordt het in de voormiddag overal overwegend droog en wisselend tot zwaarbewolkt. In de namiddag verwachten we vanaf het westen meestal veel wolken met lokale lichte regen of enkele buien; over het oosten en het noordoosten blijft het vrijwel droog tot in de late namiddag. Het is vrij zacht met maxima van 14 graden in de Hoge Venen tot 19 graden in de Kempen, voorspelt het KMI.

In de avond blijft het zwaarbewolkt met plaatselijk lichte regen of een paar buien. Volgende nacht verwachten we vooral over de zuidoostelijke landshelft nog perioden van regen. Over het noordwestelijke deel blijft het meestal droog en verschijnen er enkele tijdelijke opklaringen. Lokaal kunnen er mistbanken ontstaan, vooral in de Ardennen. De minima liggen tussen 10 en 14 graden.

Woensdagochtend is er vooral in de Ardennen kans op mist. Elders is het wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in het westen opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal meestal zwaarbewolkt en kan er plaatselijk wat lichte neerslag vallen. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en 19 graden in het centrum.

Donderdag gaat het eerst regenen. Vanaf het westen wordt het daarna wisselend tot zwaarbewolkt met buien. Het is minder zacht met nog maxima van 11 tot 15 graden.

Vrijdagochtend is het mogelijk nog tijdelijk droog, maar vanaf de Franse grens bereikt een actieve regenzone ons land. De maxima liggen tussen 9 graden in de Ardennen en 14 graden in de Kempen.