Overwegend droog, bewolkte dagen in het verschiet redactie

14 oktober 2020

07u01

Bron: KMI 4 Weernieuws Vandaag zijn er aanvankelijk nog zonnige perioden, vooral langs de Franse grens. Vrij snel neemt de bewolking toe vanaf het noordoosten met kans op een buitje in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 13 graden aan zee. De wind waait meestal matig uit noordoost, aan zee soms vrij krachtig, meldt het KMI.

Vanavond en komende nacht wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Enkele druppels regen blijven mogelijk in de Ardennen. De minima liggen tussen 3 graden op de oostelijke hoogvlakten en 9 graden aan zee. De wind waait meestal matig uit noord.

Donderdag blijft het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met aanhoudend kans op wat lichte regen in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Ardense hoogvlakten en 12 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit noordoost.

Vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt in de oostelijke landshelft. Een licht buitje is er niet uitgesloten. In het westen van het land is de zon meer aanwezig en blijft het droog. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden in het westen van het land. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)