Overwegend droog, bewolkt en zacht jv

24 maart 2018

07u15

Bron: belga 1 Weernieuws Vandaag zijn er nog vrij veel wolkenvelden en vooral in de kuststreek is er kans op enkele druppeltjes. Elders blijft het meestal droog.

In het zuidoosten van het land komen er lokale opklaringen. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 12 of 13 graden elders, meldt het KMI. 's Avonds en 's nachts wisselen opklaringen af met wolkenvelden en blijft het droog. Minima van -2 graden op de Hoge Venen tot +3 aan de kust.

Morgen begint de dag met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten maar het blijft meestal droog. Tijdens de nacht trekt een weinig actieve storing over het land. Maxima tussen 8 graden in de Ardennen en 13 graden in Vlaanderen.

Maandag wordt het wisselvallig met kans op een bui. Dinsdag trekt een actieve regenzone over ons land, met maxima rond 9 of 10 graden in het centrum. Woensdag regen en maartse buien. Maxima rond 7 of 8 graden voor het centrum van het land.