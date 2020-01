Overvloedige neerslag in het oosten van Spanje ES

18 januari 2020

18u45

Bron: NoodweerBenelux 1 Weernieuws Een hoogtelaag zorgt komende dagen voor uiterst wisselvallig winterweer rond de Middellandse Zee. Vooral in Spanje moeten inwoners rekening houden met enorme hoeveelheden neerslag. “Weermodellen berekenen tot en met woensdag lokaal meer dan 200 liter water per vierkante meter. In de bergen valt er dan weer een dik pak sneeuw”, aldus Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux.

De uitstroom van polaire lucht over het zuiden van Europa zorgt ervoor dat er ter hoogte van de Balearen een hoogtelaag ontstaat. “Dat is een lagedrukgebied in de hogere lagen van de atmosfeer. Dit zorgt voor een sterke onstabiliteit waardoor er voortdurend regen- en ook onweersbuien gevormd worden”, aldus NoodweerBenelux.

Het sterk wisselvallig weer blijft aanhouden tot het midden van de week en zullen vooral de oostkust van Spanje treffen. De meeste neerslag valt in de regio rond Valencia en Barcelona. Daar kunnen de neerslaghoeveelheden oplopen tot 100-200 mm en lokaal zelfs nog meer.

Stormachtige wind aan zee en veel sneeuw in de Bergen

Door het lagedrukgebied zal er ook een krachtige noordoostenwind komen te staan. Die zal vooral op zondag en maandag voor stormachtig weer zorgen met rukwinden tot 100-120 km/u langs de kust. In de bergen valt er sneeuw die kan aandikken tot 50 cm.

