Overdag droog en koud, vanavond kans op winterse neerslag: "Oppassen voor verraderlijke gladheid"

15 december 2018

06u58

Bron: Belga, Noodweer Benelux 0 Weernieuws Vandaag krijgen we droog en koud weer met opklaringen en wolkenvelden. In de Ardennen wordt het maximaal -3 graden, ook in Vlaanderen is het koud met 1 of 2 graden, meldt het KMI. Er is ook kans op winterse neerslag. De kansen op natte sneeuw of sneeuw stijgen naarmate de avond vordert.

Vandaag wordt er veel bewolking aangevoerd vanuit Frankrijk. De voorbode van een winterse storing die ons later vanmiddag en vanavond zal bereiken. “Volgens de laatste prognoses zou sneeuw en smeltende sneeuw vooral iets zijn voor het centrum en het oosten van België. Nabij de Frans-Belgische grens zou de eerste neerslag ook als onderkoelde regen kunnen vallen, met verraderlijke gladheid tot gevolg. Het is een complexe weersverwachting waarbij een stijging of daling van 1°C cruciaal is voor de neerslagsoort”, zegt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Later vanavond en vannacht transformeert de regen meer en meer in natte sneeuw of sneeuw. Er kan zich een tijdelijk sneeuwdek vormen in het noorden en oosten van het land, met nieuwe gladheid tot gevolg. Bij NoodweerBenelux is een waarschuwing actief voor gladheid op grote schaal.



“We verwachten de eerste winterse neerslag tussen 17:00 en 20:00 aan de Frans-Belgische grens. Door de iets hogere temperatuur in de bovenlucht zal die wellicht als onderkoelde regen vallen. De kans op ijzel is dan het grootst. Na 20:00 verplaatst de neerslagzone zich naar het noordoosten en komen de gebieden ten noordoosten van de lijn Gent - Charleroi aan de beurt. Daar kan het tijdelijk sneeuwen”, aldus Nicolas Roose.

Na middernacht komt er vanuit Frankrijk voldoende zachte lucht binnen om de sneeuw opnieuw in regen te laten transformeren. De kansen op gladheid nemen dan geleidelijk af. Gedurende de nacht zien we een stijging van de temperatuur richting +3°C. In de Ardennen blijft het waarschijnlijk nog vriezen tot de ochtend.

Goedemorgen Twitter! Vanavond en vannacht is het opletten geblazen! Quasi alle #weermodellen komen met een neerslagzone opzetten die eerst #regen zal produceren en voor #ijzel kan zorgen in het ZW van de Benelux. Later trekt de neerslagzone naar #Nederland en volgt #sneeuw. #RT pic.twitter.com/wFJwXLBgur NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Morgen krijgen we ook in de Ardennen grijs weer met aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw of aanvriezende regen. Ook kan mist er het zicht fors beperken. In het westen en het centrum is een buitje mogelijk, maar het blijft wel overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 5 en 8 graden elders in het land.

Maandag is het overwegend droog met opklaringen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 3 à 4 op de Ardense Hoogten en 8 of 9 graden aan zee. Hetzelfde beeld op dinsdag, maar in de nacht naar woensdag gaat het regenen vanaf de kust.