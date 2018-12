Overdag droog en koud, vanavond kans op smeltende sneeuw lva

Bron: Belga 0 Weernieuws Ook zaterdag krijgen we droog en koud weer met opklaringen en wolkenvelden, al neemt 's avonds de bewolking in het westen toe. Daar kunnen eventueel enkele vlokjes sneeuw vallen. In de Ardennen wordt het maximaal -3 graden, in Vlaanderen 1 of 2 graden. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht trekt een storing van west naar oost over het land met eerst smeltende sneeuw of sneeuw, later overgaand in regen. In de Ardennen valt eerst sneeuw, later mogelijk aanvriezende regen. De minima worden 's avonds bereikt, en liggen tussen -4 graden in de Hoge Venen en 0 graden in Vlaanderen. Later in de nacht wordt het zachter en worden de temperaturen op de meeste plaatsen positief. In de Ardennen blijft het waarschijnlijk nog vriezen tot de ochtend.

In de Ardennen krijgen we ook zondag grijs weer met aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw of aanvriezende regen. Ook kan mist er het zicht fors beperken. In het westen en het centrum is een buitje mogelijk, maar het blijft wel overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 5 en 8 graden elders in het land.

Maandag is het overwegend droog met opklaringen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 3 à 4 op de Ardense Hoogten en 8 of 9 graden aan zee. Hetzelfde beeld op dinsdag, maar in de nacht naar woensdag gaat het regenen vanaf de kust.

