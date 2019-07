Overal zwaarbewolkt met weinig actieve regenzone, morgen vrij warm weer LH

10 juli 2019

06u24

Bron: Belga 22 Weernieuws Deze namiddag wordt het overal zwaarbewolkt. Een weinig actieve regenzone bereikt het westen van het land in de namiddag en trekt naar het centrum op het eind van de avond. In het oosten zou het nog droog kunnen blijven. De maxima bereiken 20 graden in de Ardense hoogten en aan zee, 21 of 22 graden in het westen en centrum en 23 of 24 graden in de Kempen en de Gaume, voorspelt het KMI.

Woensdagnacht trekt de lichte regen verder richting de Ardennen en verlaat uiteindelijk ons land in het oosten. Achter de regenzone wordt het droog met opklaringen vanaf de kust. De minima liggen tussen 11 en 15 graden.

Donderdag krijgen we vrij warm weer met een wisselende bewolking. Het is vaak droog, maar enkele buitjes blijven plaatselijk mogelijk. De neerslaghoeveelheden zijn beperkt. De maxima schommelen rond 20 en 22 graden in de Ardennen en aan zee en rond 23 tot 25 graden elders. Donderdagnacht is het eerst droog met opklaringen. Later bereiken meer wolkenvelden ons land vanaf de kust, gevolgd door buien of regen in de tweede helft van de nacht. De minima liggen tussen 10 en 15 graden.

Vrijdag wordt een wisselvallige dag. In de voormiddag is het al wisselend tot zwaarbewolkt met buien in het centrum, noorden en westen van het land. Ten zuiden van Samber en Maas zijn er dan nog brede opklaringen mogelijk. In de namiddag zijn er ook daar buien mogelijk. De meeste buien lijken bestemd voor het noorden en oosten. Een onweer is daar mogelijk. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.

Ook zaterdag wordt een wisselvallige dag, met enkele (mogelijk onweerachtige) buien. Er staat daarbij een matige tot aan zee vrij krachtige noordenwind. De maxima blijven steken rond 20 of 21 graden in het centrum.

Zondag stabiliseert de atmosfeer zich boven onze streken. Hierdoor wordt het rustiger en op de meeste plaatsen droog. Het is aanvankelijk wisselend tot zwaarbewolkt, maar in de loop van de dag wordt het eerder lichtbewolkt. Het kwik kan stijgen naar waarden tussen 19 en 23 graden

