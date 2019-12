Oudejaarsnacht blijft rustig en droog, nieuwe jaar wordt zonnig ingezet AW

31 december 2019

06u43

Bron: Belga 1 Weernieuws De laatste dag van het jaar krijgen we rustig weer met bewolking. Ook de eerste dag van 2020 zal rustig en vrij mooi van start gaan, zo verwacht het KMI, dat wel waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Vandaag neemt de bewolking toe vanaf het noorden met kans op nevel en mist. In het zuiden is het eerst vrij zonnig maar later verschijnen er meer wolken. De maxima schommelen tussen 4 graden op de Ardense hoogvlakten en 8 graden in het westen van het land. De wind is eerst zwak en veranderlijk. Later wordt hij soms matig uit oostelijke richtingen.

Vanavond en vannacht wordt het droog en gedeeltelijk bewolkt. Er is kans op nevel of enkele mistbanken. Wat plaatselijke rijm is niet uitgesloten. De minima liggen in de meeste streken rond het vriespunt bij een meestal zwakke wind uit oost, later ruimend naar zuidoost.

Woensdag blijft het droog en rustig, en wordt het op de meeste plaatsen zonnig. Over het westen kunnen er wel lage wolken voorkomen die zich woensdagavond en -nacht naar de andere streken uitbreiden. De maxima schommelen tussen 3 en 7 graden. De wind wind waait zwak uit oostelijke tot zuidoostelijke richtingen en ruimt later naar het zuiden tot het zuidoosten.

Vanaf donderdag krijgen we meer bewolking met geleidelijk wat lichte regen of motregen, vooral donderdagnacht en vrijdag. Het blijft vrij zacht voor deze tijd van het jaar.

Opgelet: het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als 'hoofdpijn' of 'neiging tot braken' want deze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.

Meer over KMI

weer