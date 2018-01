Oud-weerman Georges Küster: "Bomcycloon klinkt zo dramatisch. We zouden het even goed kunnen hebben over een stevige stormdepressie" Storm steeds vaker opgeblazen Ingrid De Vos

18u11 0 RV Oud-weerman Georges Küster. Weernieuws Hoe erg de voor vannacht aangekondigde bomcycloon uiteindelijk zal uitpakken, zal morgenvroeg moeten blijken. Wat vanaf de zijlijn alvast opviel, is het aanzwellende opbod van krachttermen in weerberichten. Een storm waait niet hard genoeg meer. Het kan niet dreigend genoeg klinken.

De voorspelling dat de Benelux zich schrap moest zetten voor een bomcycloon, werkte toch even op de lachspieren van oud-weerman Georges Küster. “Bomcycloon klinkt zo dramatisch. Weer een modewoord overgewaaid uit Amerika, we zouden het even goed kunnen hebben over een stevige stormdepressie. Ons weer wordt immers niet bepaald door orkanen zoals in Amerika, doch door veel lichtere cyclonen. We moeten ook niet vrezen voor een sneeuwstorm zoals die door de gure temperaturen in de States ontstond.”

Alles verwoestend

