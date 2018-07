Oslo kent eerste tropische nacht in 15 jaar Arne Adriaenssens

12 juli 2018

17u20

Bron: The Local 0 Weernieuws Oslo heeft voor het eerst in 15 jaar een tropische nacht gehad. De temperaturen zakten niet onder 20,1 graden Celsius.

In de nacht van dinsdag op woensdag was de minimumtemperatuur in Oslo 20,1 graden Celsius. Daarmee mag de Noorse hoofdstad voor het eerst in 15 jaar van een ‘tropische nacht’ spreken.

Een tropische nacht is er één waar de temperatuur nooit onder de 20 graden zakt. Sinds 1941 maakte de stad dat nog maar 6 keer mee. In juli zakken de temperaturen er gemiddeld tot 13 graden.

Wat meteorologen vooral verbaast is hoe vroeg in het jaar de hete nacht valt. Normaalgezien vallen die pas op het einde van de zomer voor.

De Noren moeten zich voorlopig toch geen zorgen maken op een leven vol puffen en zweten. Er was namelijk maar één weerstation waar de temperaturen daadwerkelijk boven de 20 graden bleven. Elders zakte het kwik in de thermometer net iets verder.

