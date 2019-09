Orkanen zoals Dorian zullen ons vaker teisteren dankzij cocktail van factoren (en hun tergende traagheid) Fien Tondeleir

02 september 2019

19u28 0 Weernieuws Tergend traag beweegt Dorian over de Bahama’s richting het vasteland. Een cocktail van zijn slakkengangetje, metershoge stormvloeden, winden van 300 kilometer per uur en véél regen maakt van hem een allesvernietigend monster. Weervrouw Jill Peeters en klimatoloog Wim Thiery (VUB) leggen uit hoe krachtig hij is. En helaas: hij is lang niet de laatste.

Wat maakt deze orkaan zo krachtig?

Dorian is een orkaan van categorie 5 - dat is de zwaarste categorie. De kracht van tropische stormen wordt sinds eind de jaren 60 opgeschaald aan de hand van drie factoren: windsnelheid, luchtdruk en storm surge of stormvloed. “Dorian behaalt windsnelheden van 300 kilometer per uur, met hier en daar stoten tot 350 kilometer per uur. Zoiets is nog moeilijk te vatten: er is een bepaalde grens waarboven snelheden eigenlijk niet meer zo relevant zijn. Een boom krakt dan sowieso”, zegt weervrouw Jill Peeters. “Wind is spectaculair - het is ook altijd het eerste waarover media berichten -, maar eenmaal een storm gaat liggen, blijkt de grootste schade veroorzaakt door water." Verwacht wordt dat de regen met bakken uit de lucht zal vallen - op sommige plaatsen zo’n 400 à 500 liter per vierkante meter in 24 uur tijd. Bij ons valt gemiddeld 850 liter per vierkante meter in een héél jaar. “De idyllische kustlijn met parelwitte stranden blijkt ook helemaal niet opgewassen tegen al dat natuurgeweld, wegens nauwelijks hoogteverschil”, zegt de weervrouw nog. “Het water komt er langs alle kanten, en dus niet enkel uit de lucht." Enter de vloedgolven, die tot wel 7 meter hoog kunnen worden. “Ze beuken constant in op de kustlijn. Een orkaan is eigenlijk een uit de hand gelopen onweer boven de oceaan, zijn energiebuffer. Als een zuignap wordt een enorme massa verdampt zeewater omhoog getild door een luchtdrukverschil. Als de stormvloed land nadert, kan hij nog aanzwellen, want de zee wordt minder diep.” De combinatie van die stormvloed, krachtige winden en grote hoeveelheden regen maken dat Dorian zoveel schade aanricht op de noordelijke eilanden van de Bahama’s.

Eenmaal een storm gaat liggen, blijkt de grootste schade veroorzaakt door water Jill Peeters

Waar ontstaan ze?

Dorian manifesteert zich in vol orkaanseizoen, dat loopt van juni tot en met november - dan is het water van de Atlantische oceaan het warmst. “De meeste ontstaan in de subtropische wateren voor de kust van Afrika”, legt klimatoloog Wim Thiery uit (VUB). Ze zijn eerst tropisch stormen en worden pas orkaan als er winden gemeten worden van 120 kilometer per uur en meer. “Vervolgens steken ze de oceaan over richting Amerika, ze worden almaar erger op hun weg daarheen en zijn op volle kracht op het einde van de oversteek, als ze in de Caraïben toekomen. Meestal draaien ze daarna af naar het noorden, en gaan ze boven de Golfstroom weer terug de Atlantische Oceaan over en zwakken ze af. Soms komen uitlopers nog bij ons terug als lagedrukgebieden.”

Hoe stevig en waar zal Dorian nog razen?

De orkaan - met een diameter van 1.400 kilometer - beweegt zich tergend traag over de Bahama’s richting de oostkust van de VS. “De meeste orkanen hebben een snelheid van 20 à 25 kilometer per uur - ze bewegen aan een fietsgangetje”, legt de weervrouw uit. Maar Dorian is wel héél traag: gisterennamiddag zette hij z’n tocht op een gegeven moment maar aan 1 mijl per uur verder (1,61 kilometer per uur) of trager dan een omaatje met rollator, maakten lokale media de opmerking. “Hij heeft dus enorm veel tijd om zich vol te zuigen met energie én hij blijft urenlang boven de Bahama’s hangen: dubbel slecht nieuws dus voor de inwoners”, aldus Peeters. “Het traject van een orkaan is altijd onzeker - ze leiden hun eigen leventje. Vorige week lag de eilandengroep zelfs nog niet in het vizier. En kijk nu. We kunnen moeilijk voorspellen hoe spectaculair hij nog wordt." De verwachtingen gaan momenteel alle kanten uit, en bij het ter perse gaan van deze krant kan de situatie er weer helemaal anders uitzien. Zo is het het nog niet zeker of hij aan land gaat in Florida of voor de kust blijft. Hij kan ook aan land gaan in de meer noordelijke staten zoals North en South Carolina. De meeste voorspellingen laten het middelpunt van de storm wel boven de oceaan hangen, maar dan nog moeten ze zich op het vasteland zorgen maken. “De orkaan is enorm groot, en ook al zou Dorian op zee blijven, dan nog moeten ze op het vasteland rekening houden met veel regen en wind”, zegt Peeters nog.

Hoe uitzonderlijk is Dorian?

Slechts een klein aantal van de Atlantische orkanen is uitgegroeid tot orkanen van categorie 5. In september 2017 teisterde Irma nog negen Amerikaanse staten, enkele dagen nadien trok Maria boven Dominica en Puerto Rico. Met een gemiddelde windkracht van 297 kilometer per uur en windstoten tot 354 per uur, evenaarde Dorian volgens meteorologen gisteren alvast het record van de krachtigste Atlantische orkaan die ooit aan land kwam - dat gebeurde eerder op Labour Day in 1935, toen orkanen nog geen naam kregen. Wanneer orkanen trouwens zoveel verwoesting aanrichten, worden ze door de Wereld Meteorologische Organisatie van de namenlijst geschrapt zodat ze nooit nog een tweede keer gebruikt kunnen worden. Normaal komen de namen na zes jaar weer in roulatie.

De orkaan is enorm groot, en ook al zou Dorian op zee blijven, dan nog moeten ze op het vasteland rekening houden met veel regen en wind Jill Peeters

Worden orkanen almaar krachtiger?

“De wetenschap is heel duidelijk: er zijn niet meer orkanen dan vroeger, maar ze zijn destructiever”, zegt professor Wim Thiery (VUB). “Sinds de jaren 20 zijn er 35 orkanen geweest met categorie 5, waarvan vijf in de laatste vier jaar.” Alles is het gevolg van de opwarming van de aarde. “De oceaan is de brandstof van een orkaan en door het menselijk broeikaseffect warmt ons zeewater op - 93% van de extra energie die menselijke broeikasgassen opvangen zit in onze oceanen. Meer brandstof betekent dat stormen sterker worden en groter in oppervlakte. Ook onze troposfeer is opgewarmd. Hoe warmer de lucht is, hoe meer vocht die kan bevatten, hoe meer potentiële regen er kan uitvallen. Bij orkaan Harvey bijvoorbeeld nam de regenval met 38% toe als gevolg van de klimaatverandering. En dan is er nog de zeespiegelstijging waardoor stormvloeden zich krachtiger manifesteren en dieper landinwaarts schade kunnen aanrichten. Per graad opwarming nemen de potentiële windsnelheden met 7% toe in een orkaan. De kans op een orkaan zoals Harvey is zelfs met factor 6 toegenomen", besluit hij nog.

VIJF CATEGORIE 5-ORKANEN

* Matthew: 1 oktober 2016

* Irma: 5 tot 9 september 2017

* Maria: 18 tot 20 september 2017

* Michael: 10 oktober 2018

* Dorian: 1 en 2 september 2019