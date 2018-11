Orkanen worden steeds sterker door klimaatverandering en brengen meer regen met zich mee Redactie

14 november 2018

23u36

Bron: ANP Weernieuws Orkanen worden krachtiger door klimaatverandering. Bovendien brengen ze ook meer regen met zich mee. Dat blijkt uit berekeningen van het Amerikaanse Berkeley Lab. De studie staat in het belangrijke wetenschapsblad Nature.

Het lab bestudeerde vijftien echte orkanen en tyfonen, waaronder Irma en Maria (2017), Katrina (2005) en Andrew (1992). Onderzoekers lieten een supercomputer uitrekenen wat er met diezelfde orkanen zou zijn gebeurd in andere omstandigheden. De computer hield bijvoorbeeld rekening met andere temperaturen van zeewater en lucht, met een andere luchtvochtigheid en met andere niveaus van broeikasgassen.

De conclusie: door opwarming valt er nu al 5 tot 10 procent meer regen bij orkanen dan vroeger, en dat kan nog 15 tot 35 procent toenemen. De windsnelheden zijn op dit moment nog niet veranderd tegenover vroeger, maar dat kan wel gebeuren. Windsnelheden zijn straks 18 tot 28 kilometer per uur hoger dan nu. In extreme gevallen zou dat zelfs 50 kilometer per uur meer kunnen zijn, volgens de berekeningen.

Het onderzoek kon geen antwoord geven op alle vragen. Zo weten de onderzoekers niet of er meer orkanen komen dan vroeger, en of ze andere routes zullen volgen.