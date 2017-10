Orkaan Ophelia zet koers naar Britse eilanden: KLM schrapt vijf vluchten jv

13u57

Ierland en het Verenigd Koninkrijk zetten zich schrap voor de komst morgen van orkaan Ophelia, die gisteren is versterkt tot categorie 3. Het gaat om de krachtigste orkaan die ooit is waargenomen in het oosten van de Atlantische Oceaan.

Het Met Office, de Britse weerdienst, waarschuwt voor rukwinden van meer dan 100 km/u in verschillende delen van het VK en tot bijna 130 km/u aan de kust, vooral in Noord-Ierland. De doortocht van Ophelia kan ook gepaard gaan met hevige regenval, luidt het. Verschillende delen van het land krijgen voor maandag en dinsdag de waarschuwing 'geel alarm' mee.



Ophelia werd donderdag opgeschaald tot een orkaan, de tiende al dit seizoen. Het is al van 1893 geleden er zoveel tropische stormen uitgroeiden tot orkanen. Vannacht liet Ophelia winden tot 185 km/u optekenen. De orkaan had toen al de Azoren achter zich gelaten en bewoog met een snelheid van 44 km/u in noordoostelijke richting.



Vanwege de orkaan heeft de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM morgen alle vluchten tussen Schiphol en Ierland geschrapt, vijf in totaal. Later wordt gekeken naar de verdere gevolgen van Ophelia voor Ierland en Schotland. Vooralsnog zijn geen vluchten naar en van Schotland geschrapt.