Orkaan Nate bereikt Louisiana ib

04u17

Bron: Belga 0 AFP Satellietbeeld van de aankomst van orkaan Nate in Louisiana. Weernieuws Orkaan Nate heeft zaterdagavond omstreeks 20 uur plaatselijke tijd de Verenigde Staten bereikt. De orkaan van categorie 1 ging aan land aan de monding van de Mississippi, in de zuidelijke staat Louisiana. Dat meldt het Nationaal Orkaancentrum (NHC). De snel bewegende storm van categorie 1 raast richting New Orleans met windsnelheden die oplopen tot 145 km/uur.

De staat Louisana heeft al last van regen en wind, en de verwachting is dat laaggelegen gebieden in problemen komen door de orkaan. New Orleans wordt waarschijnlijk grotendeels gespaard omdat het oog van de storm oostelijker ligt. De stad houdt wel rekening met overstromingen door regen, en er geldt een avondklok in de doorgaans drukke uitgaansstad. Langs de kust zijn hotels geëvacueerd.





Lees ook Evacuatie van delen New Orleans voor orkaan Nate

Nate is al de negende orkaan van dit seizoen, dat is al net zo veel als in het recordjaar 2012 toen orkaan Sandy New York lamlegde. Er worden windsnelheden gemeten van 140 kilometer per uur. Het oog van de orkaan van categorie 1 ligt nog op zee.

Noodtoestand

In de staten Louisiana, Mississippi en Alabama is de noodtoestand uitgeroepen. Die drie zijn dit orkaanseizoen tot nu toe gespaard gebleven. Orkaan Harvey trok verwoestend over Texas, orkaan Irma richtte schade Florida.