Orkaan Michael: waarom deze natuurramp een mannennaam krijgt Annick Wellens

11 oktober 2018

11u11 1 Weernieuws Voordat een orkaan het vasteland raakt, krijgt die meestal een naam. En vaak is dat een vrouwennaam omdat “orkanen even onvoorspelbaar zijn als vrouwen” wordt wel eens beweerd. Toch draagt de recente storm die Florida ongenadig trof –én behoorlijk onvoorspelbaar was- een mannennaam. Hoe zit dat dan?

De manier van naamgeven kent een woelige periode. Terwijl orkanen oorspronkelijk de namen van heiligen kregen, raasden ze enkele jaren later met strikt wetenschappelijke namen over het land. Daarvoor gebruikten wetenschappers de lengte- en breedtegraadposities, maar dat bleek al snel te ingewikkeld te zijn. Dus wees het National Hurricane Center (NHC) vanaf 1953 de namen toe, namen die weersvoorspellers makkelijk konden benoemen. Om herhaling te voorkomen, introduceerden ze een systeem waarbij enkel vrouwennamen werden gebruikt. Aangezien een kapitein zijn schip altijd naar een vrouw vernoemt, leek het niet meer dan logisch om een tropische storm met een vrouwennaam aan te duiden.

WMO

Intussen is de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) sinds 1979 verantwoordelijk voor de naamgeving. Wegens protest introduceerden zij ook mannennamen. Daarvoor gebruiken ze een alfabetische lijst met namen die continu wordt bijgewerkt. Letters Q, U, X, Y en Z ontbreken overigens omdat er te weinig namen met zo’n letter beginnen.

De namen worden met andere woorden op voorhand bepaald. En hoewel het soms misschien lijkt alsof orkanen enkel vrouwennamen dragen, ziet het lijstje er behoorlijk evenwichtig uit. Mannen-en vrouwennamen wisselen elkaar immers af.

Een tropische storm wordt trouwens pas een orkaan genoemd eenmaal er sprake is van windsnelheden van zo'n 117 kilometer per uur. Orkaan Michael had op zijn hoogtepunt windsnelheden van 250 kilometer per uur.

De lijst van namen bestemd voor het jaar 2018 ziet er als volgt uit:

Alberto

Beryl

Chris

Debby

Ernesto

Florence

Gordon

Helene

Isaac

Joyce

Kirk

Leslie

Michael

Nadine

Oscar

Patty

Rafael

Sara

Tony

Valerie

William

De volgende orkaan die ergens in de Caraïbische Zee of de Golf van Mexico ontstaat, zal dus de naam ‘Nadine’ dragen. Opnieuw een vrouwennaam. Bovendien wordt deze namenlijst hergebruikt in 2024. Het kan dus goed zijn dat Michael Florida nogmaals treft.

Orkaan Michael

Orkaan Michael (categorie 4) ging gisterenavond aan land in Florida en richtte heel wat schade aan. Florida, Georgia en Alabama werden deels geëvacueerd en de noodtoestand was van kracht. Op het hoogtepunt bedroeg de windsnelheid van Michael zo’n 250 kilometer per uur. Intussen zwakte de orkaan af tot een tropische storm.