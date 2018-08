Orkaan Lane eerste die Hawaï zou treffen in 26 jaar: "Schuil met eten en drinken voor 14 dagen" Joeri Vlemings

23 augustus 2018



Bron: CNN 0 Weernieuws Lane is een orkaan van - momenteel nog - categorie 4 die het eiland Hawaï dreigt te treffen. Dat zou voor het eerst in 26 jaar zijn en nog maar de derde zware orkaan in 59 jaar. Gouverneur David Ige waarschuwt: "Bereid je voor om te gaan schuilen met eten, drinken en andere benodigdheden voor veertien dagen".

Meer dan een miljoen mensen op Hawaï zien al de eerste tekenen van orkaan Lane. De wervelstorm is met snelheden tot 230 km/uur op weg naar de Hawaïaanse eilanden. Het is nog niet zeker dat de orkaan er ook effectief aan land zal gaan, maar weerkundigen voorspellen dat het "erg nipt" zal worden. Als het gebeurt, zal dat ergens tussen vandaag en morgen lokale tijd zijn.

De gevolgen kunnen rampzalig zijn, ook al is Lane in principe in kracht afgenomen als de orkaan aan land komt. De overheid roept de bevolking dan ook op om te voorzien in alles wat ze nodig hebben -vooral water en eten - voor de komende twee weken.

In en rond Honolulu pikken bussen mensen op om ze naar veilige schuilplaatsen te brengen. Alle openbare scholen zijn gesloten en ambtenaren wordt gevraagd thuis te blijven. Bewoners nemen hun voorzorgen en reppen zich naar de winkel om het nodige te voorzien, tot toiletpapier toe. Sommigen barricaderen ramen en deuren.

Het gebeurt maar zelden dat cyclonen Hawaï treffen. De laatste twee dateren van 1959 (orkaan Dot) en van 1992 (orkaan Iniki). De Atlantische Oceaan en de oostelijke Grote Oceaan kennen doorgaans een pak meer wervelstormen dan de centrale 'Pacific'. Hawaï is in verhouding ook maar een klein doelwit in de immense oceaan. Het krijgt maar gemiddeld eens om de vier jaar af te rekenen met een storm met een naam die tot 90 km van de kustlijn nadert.

Winden met de kracht van een tropische storm strekken zich uit over 370 km, wat meer is dan de afstand tussen het zuidelijke eiland Hilo en het noordelijke Honolulu. Als Lane niet aan land komt, betekent dat dus zeker nog niet dat Hawaï veilig is. Het orkaanalarm geldt dan ook voor alle Hawaïaanse eilanden.