Orkaan Hagibis geselt Japan: twee doden en 70 gewonden, meer dan 7 miljoen mensen aangemaand te vertrekken JV TT

12 oktober 2019

16u45

Bron: ANP/RTR/Reuters/Belga/DPA 12 Weernieuws In Japan hebben meer dan 7 miljoen mensen het dringende advies gekregen te vertrekken of veiligere oorden op te zoeken vanwege de tyfoon Hagibis. Dat is de zwaarste tyfoon die Japan treft in 60 jaar. Hagibis is inmiddels aan land gegaan op het schiereiland Izu in de buurt van de hoofdstad Tokio en bevindt zich nu nabij de stad Kawasaki. Volgens lokale media zijn minstens twee mensen om het leven gekomen, drie anderen zijn vermist en zowat 70 mensen liepen verwondingen op.

Volgens de verwachting zal Hagibis de komende uren naar het noorden verder trekken. Morgen is de wervelstorm Japan voorbij.

Een veertiger overleed nog voor Hagibis aan land kwam bij een ongeval in Chiba. Door de hevige wind ging zijn auto over de kop. Acht anderen raakten gewond toen een tornado vanochtend het gebied trof. Twaalf huizen werden vernield en nog 89 gebouwen liepen schade op, aldus het persbureau Kyodo op basis van stadsverantwoordelijken. In Tomioka, zowat 120 km in het noordwesten van Tokio, viel één dode en worden twee personen vermist nadat een grondverschuiving vier huizen trof. Volgens tv-zender NHK konden zes bewoners gered worden. In de centraal gelegen stad Gotemba wordt een persoon vermist nadat hij werd meegesleurd in de afwatering.

Het openbare leven ligt grotendeels stil in Japan, trein- en vliegverkeer is veelal geschrapt. Winkels, fabrieken en metro’s zijn uit voorzorg gesloten. De kwalificatie voor de Grand Prix Formule 1 gaat vandaag niet door. Die is verplaatst naar vannacht. Twee wedstrijden van het WK rugby zijn eveneens uit voorzorg afgelast.

Hamsteren

Meteorologen waarschuwen voor recordhoeveelheden regen in het oosten en het centrum van het land, wat gepaard zal gaan met overstromingen en modderstromen. De orkaan wordt vergeleken met een exemplaar dat in 1958 het leven kostte aan meer dan 1.200 mensen.

Tienduizenden huishoudens zitten al zonder stroom. Schappen in de supermarkten zijn leeg omdat mensen massaal aan het hamsteren waren geslagen in afwachting van de tyfoon. De superstorm, met windsnelheden tot ruim 200 kilometer per uur, dreigt Tokio en andere gebieden in Oost-Japan te treffen met de ergste regenval in ongeveer 60 jaar. Voor de hoofdstad en andere regio’s geldt de hoogste waarschuwingsfase.

Afgelopen nacht verplaatste Hagibis zich aan 30 kilometer per uur richting noord-noordoost, wat gepaard ging met gemiddelde windsnelheden van 162 kilometer per uur en pieken tot 216 kilometer per uur. Hagibis, dat snelheid betekent, zal naar verwachting vanavond lokale tijd op het eiland Honshu aan land komen en volgt op Faxai, een van de zwaarste tyfoons die Japan een maand geleden nog teisterde. Daarbij werden meer dan 30.000 huizen verwoest en viel een groot deel van het energienetwerk uit.