Orkaan Florence zwakker, maar water stijgt: stad met 120.000 inwoners afgesloten van buitenwereld HR

16 september 2018

21u41

Bron: ANP 1 Weernieuws Florence is afgezwakt van een orkaan tot een tropische depressie, maar het gevaar is nog niet geweken voor de bewoners van de Amerikaanse staten North Carolina en South Carolina. "Het gevaar voor levens stijgt met het woeste water. Deze storm is nog nooit zo gevaarlijk geweest als nu", zei gouverneur Roy Cooper van North Carolina zondag.

Zeker veertien mensen zijn om het leven gekomen. De stad Wilmington, die ongeveer 120.000 inwoners telt, is volledig afgesloten via de buitenwereld. De autoriteiten willen een luchtbrug instellingen om water en voedsel te brengen. Meer dan negenhonderd mensen zijn in veiligheid gebracht en reddingsboten varen door de overstroomde straten op zoek naar mensen in nood.

In de buurt van de stad is een vuilstort onder water gelopen. As is in het oppervlaktewater gekomen. In dat as kunnen giftige stoffen als arseen, kwik en lood zitten.

Onderstaande foto's tonen de situatie in Wilmington op zaterdag.

Lees ook: Plunderaars profiteren van chaos Florence om toe te slaan