Opvallend actief orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan ISA

29 juli 2020

15u20

Bron: NoodweerBenelux 0 Weernieuws Het Atlantisch orkaanseizoen is pittig van start gegaan en draait op volle toeren door. Vorige week ontstond tropische storm Hanna, de achtste tropische storm van het orkaanseizoen 2020 op de Atlantische Oceaan. "Nog voor we de maand augustus bereiken, lijkt er een negende tropische storm te ontstaan boven de Atlantische Oceaan", meldt weerdienst NoodweerBenelux

Tropische storm Isaias

Op dit moment bevindt de ‘Potentiële Tropische Cycloon Negen’ zich in de buurt van de Kleine Antillen, voor de kust van Venezuela. Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) is de kans 90 procent dat het systeem zal uitgroeien tot een tropische storm in de komende 48 uur. Mocht het systeem inderdaad geclassificeerd worden als tropische storm, dan krijgt het de naam Isaias.

“Op dit moment worden er windstoten geregistreerd van zo’n 75 km/u, maar deze snelheden kunnen de komende dagen oplopen tot 120 km/u. Ook gaat deze wind gepaard met zeer zware regenval, wat tot levensbedreigende overstromingen kan leiden”, aldus NoodweerBenelux.

De laatste verwachting van de baan van de potentiële tropische storm is als volgt. Isaias zal in de loop van de donderdagochtend (lokale tijd) over de Dominicaanse Republiek trekken. In de nacht van donderdag op vrijdag komt de tropische storm dan aan land bij Cuba. De ietwat onzekere verwachting is dat Isaias daarna afbuigt naar het noorden en in de nacht van zaterdag op zondag aankomt bij Florida.

De onzekere verwachting is terug te zien in de modellen. Verschillende modellen laten het systeem richting het oosten draaien in de richting van de Atlantische Oceaan voordat het Florida bereikt. Isaias zou dan langs de oostkust trekken. Andere modellen laten het systeem langzamer bewegen, waardoor het pas begin volgende week bij Florida aan land zou komen.

Record aantal tropische stormen

Tropische storm Hanna leverde een record op. Nog nooit kwam het tot een achtste tropische storm in het Atlantische orkaanseizoen vóór augustus. Het oude record stond op het hyperactieve orkaanseizoen van 2005 toen de achtste storm met een naam pas op 3 augustus op het toneel verscheen.

Mocht tropische storm Isaias inderdaad ontstaan, wordt dit record dus nog verder aangescherpt. Het National Hurricane Center geeft elke tropische storm een naam. De eerste storm van het jaar krijgt een naam met de letter A, de volgende de letter B enzovoorts.

“Het hoogtepunt van het orkaanseizoen moet normaal gezien nog komen. Met het feit dat er nu al 8 en binnenkort 9 tropische stormen zijn ontstaan, is het niet ondenkbaar dat de tropische stormen aan het eind van het seizoen Griekse namen gaan krijgen”, besluit Polak van NoodweerBenelux.