OPROEP. Toon ons hoe jij afkoelt in de hitte Redactie

24 juli 2019

11u56 0

Het wordt vandaag tot 39 graden. Morgen verwacht men zelfs temperaturen van rond de 40 graden: geen weer voor zware inspanningen dus. Wat doe jij om de hitte de baas te blijven? Stuur je filmpje of foto door naar video@hln.be of via WhatsApp op het nummer 0474/74 65 02.