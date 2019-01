OPROEP: Bezorg ons uw mooiste foto's en video's van de sneeuw Redactie

22 januari 2019

07u14 1

We krijgen vandaag te maken met een echte winterprik. Het KMI voorspelt 2 tot 5 centimeter sneeuw in het hele land en waarschuwt voor gladheid op de wegen. Vanaf 6 uur vanochtend is code geel van kracht. Naast ellende op de weg zorgt die sneeuw natuurlijk ook altijd voor mooie plaatjes. Heb je zelf mooie sneeuwfoto’s? Mail ze ons dan door via foto@hln.be. Voor uw mooiste sneeuwvideo’s kan je dan weer terecht bij video@hln.be.