Oppassen geblazen in het westen voor sneeuw en aanvriezende regen

08 februari 2018

08u05

Bron: Belga 0 Weernieuws Vanochtend valt er hier en daar een lichte sneeuwbui in het noordwesten en het westen van het land met in de kuststreek tijdelijk ook kans op wat aanvriezende regen. Elders blijft het nagenoeg droog. Morgen wordt het een pak frisser, in de Hoge Venen kunnen de temperaturen tot -10 dalen.

Vandaag is het vaak zonnig over de zuidoostelijke landshelft, maar in Belgisch Lotharingen hangen er eerst nog lage wolken. In het noordwestelijk deel van België wisselen zon en wolken elkaar vandaag af. De maxima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen, 4 graden in het centrum en 5 graden aan zee. De wind waait zwak uit zuid tot zuidwest en in het zuidoosten van het land meestal uit veranderlijke richtingen.

In de nacht van vandaag op morgen verschijnt er geleidelijk hoge bewolking. In het westen van het land neemt ook de lage bewolking toe en mogelijk kan er op het einde van de nacht al wat sneeuw vallen aan de kust. Over het oosten en het noordoosten blijven de opklaringen vrij breed tot het einde van de nacht. De minima schommelen van -1 graad aan zee tot -10 graden in de Hoge Venen. De wind draait naar het zuiden en neemt overal toe van zwak naar matig.

Morgen trekt een storing met soms sneeuw vanaf het westen langzaam door ons land. Zij bereikt het oosten, waar er aanvankelijk nog opklaringen zijn, na de middag. Over het westen valt de neerslag in de loop van de dag als regen of smeltende sneeuw. Op het einde van de dag bereiken we temperaturen tot 4 of 5 graden aan de kust en 1 graad in het centrum. In de Ardennen blijft het licht vriezen. De wind waait matig, eerst uit zuid, later ruimend naar zuidwest tot west.

