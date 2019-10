Opnieuw zwaarbewolkt met (kleine) kans op opklaringen, vannacht kans op onweer AW

20 oktober 2019

07u02

Bron: Belga 3 Weernieuws Het wordt een zwaarbewolkte tot betrokken dag met regen. Vooral over de zuidoostelijke landhelft gaat het flink regenen, zegt het KMI. Naar het noordwesten toe valt er beduidend minder neerslag en in het uiterste westen en noordwesten kan het zelfs overwegend droog blijven.

Het kwik klimt naar 11 tot 15 graden. Eerst is de wind zwak en veranderlijk, later wordt hij matig en draait hij in Laag- en Midden- België naar het noordnoordoosten. 's Avonds blijft het vooral in het zuidoosten regenen. Elders is het droger.

In de loop van de nacht schuift vanuit Frankrijk een intense regen- en buienzone over het westen van het land met zelfs kans op een onweer. In het zuidoosten van het land wordt het geleidelijk droog en nevelig of lokaal mistig. We halen minima van 9 tot 12 graden bij een matige noordoostelijke wind. In het zuidoosten wordt de zwakke veranderlijke wind stilaan matig uit zuidelijke richtingen.

Morgen is het overwegend zwaarbewolkt en kan er af en toe wat lichte regen vallen, vooral dan in het westen van het land. Het wordt zo'n 15 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Over het westen is de wind zwak tot matig en veeleer veranderlijk.