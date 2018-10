Opnieuw zonnige en warme week voor de boeg: zaterdag tot 24 graden! kg

08 oktober 2018

06u52

Bron: Belga 14 Weernieuws Na het verdwijnen van het ochtendgrijs, krijgen we maandag een zonnige dag met wat hoge sluierwolken, vooral over het noordwesten van het land. Aan de kust kunnen in de namiddag wat meer wolken verschijnen van over zee. De maxima liggen tussen 15 en 18 graden bij een zwakke en overwegend veranderlijke wind, zo verwacht het KMI.

Ook 's avonds en 's nachts blijft het rustig en licht bewolkt, met hoge wolkensluiers. De minima liggen tussen 3 en 9 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke of zuidelijke richtingen.

Dinsdag wordt het zonnig met hoge bewolking. In het zuiden van het land verdwijnen de wolkensluiers geleidelijk, maar in het noorden blijven ze toch meer aanwezig. Het kwik klimt tot 18 à 19 graden aan zee en in de Ardennen, en tot 20 of lokaal 21 graden elders.



Woensdag wordt het zonnig en warm voor de tijd van het jaar, met maxima rond 22 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal zwak tot soms matig uit het zuidoosten tot het oosten. Woensdagnacht is er kans op enkele buien, eventueel met onweer.



Donderdagochtend is er veel bewolking met enkele buien. Maar het wordt vrij snel droog met geleidelijk mooie zonnige perioden. We krijgen opnieuw maxima rond 22 of lokaal 23 graden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidoosten. Donderdagnacht vergroot de kans op buien.



Vrijdag lijkt het overwegend droog te blijven met opklaringen en maxima rond 20 graden. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest.



Zaterdag krijgen we veel zon. De temperatuur kan klimmen tot 23 of 24 graden. Zondag worden perioden van regen of buien verwacht, met maxima rond 18 graden.

