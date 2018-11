Opnieuw zonnig en nog iets zachter jv

04 november 2018

07u07

Bron: belga 8 Weernieuws Het wordt vandaag na het optrekken van de plaatselijke mistbanken en de eventuele lage wolkenvelden in de Ardennen opnieuw een zonnige dag met, vooral in de kuststreek, af en toe wat hoge wolkenvelden. Het wordt iets zachter dan gisteren met maxima tussen 10 en 14 graden, meldt het KMI. 's Avonds en 's nachts blijft het licht- tot wisselend bewolkt met minima tussen 2 en 8 graden.

Morgen wordt een mooie en rustige najaarsdag met vrij veel zon en af en toe hoge of middelhoge wolkenvelden. Het is zacht met maxima van 13 tot 16 graden in het centrum van het land. Er staat een meestal zwakke tot soms matige wind uit oost tot zuidoost.

Ook dinsdag krijgen we tussen de hoge en middelhoge wolkenvelden nog vrij veel zon. Het wordt erg zacht met maxima rond 18 graden in het centrum.

Woensdagnamiddag of -avond trekt een vrij zwakke regenzone van zuidwest naar noordoost over het land. Aan de voorzijde ervan wordt vanuit het zuiden nog zachte lucht aangevoerd en bereiken we temperaturen tot 14 of 15 graden in het centrum van het land. De wind wakkert aan en wordt af en toe vrij krachtig.





Donderdagochtend kan er nog hier en daar wat regen vallen. Overdag is het wisselend bewolkt en meestal droog, met maxima rond 13 graden.

Het KMI waarschuwt nog voor CO-intoxicatie door het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Wees oplettend bij symptomen als hoofdpijn of braakneigingen.

Meer over KMI

weer

Ardennen