Opnieuw winterse neerslag verwacht: tot 10 centimeter sneeuw in Hoge Venen

28 januari 2019

Vandaag is het wisselvallig met regen en lokaal ook smeltende sneeuw. In de loop van de dag is er meer ruimte voor enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden, meldt het KMI. De komende dagen wordt er nog winterse neerslag verwacht.

In de Hoge Venen kan er in de loop van vandaag 10 centimeter of meer verse sneeuw bijvallen. Er staat een matige tot vrij krachtige en aan zee soms krachtige wind uit westnoordwest die geleidelijk in kracht afneemt. Tijdens de buien kunnen de windstoten oplopen tot zo'n 65 kilometer per uur.

Komende nacht vallen er over het oosten van het land nog enkele sneeuwbuien, maar in het tweede deel van de nacht sterven ook daar de buien uit. Algemene nachtvorst met minima tussen -5 graden of minder boven de Ardense sneeuw en -2 graden in het westen.



Morgen is het meestal droog met 's ochtends waarschijnlijk op vele plaatsen opklaringen. In de loop van de namiddag drijven er steeds dichtere sluierwolken binnen vanuit het westen. Vooral na de middag is een winterse bui niet uitgesloten. De maxima liggen rond 3 graden in het centrum van het land. In de Hoge Venen blijft het vriezen. Morgennacht bereikt een sneeuwzone vanuit Frankrijk onze streken.

Ook woensdag wordt er winterse neerslag verwacht. De sneeuw blijft liggen, met gevaar voor gladde wegen. Maxima net boven het vriespunt in het centrum en net eronder in de Hoge Venen. Donderdag wordt het droger, maar vrijdag mogen we ons opnieuw verwachten aan winterse neerslag.