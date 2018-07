Opnieuw warme zomerdag, af en toe een lokaal buitje (vanaf dinsdag iets frisser) IB

06 juli 2018

06u54

Bron: Belga 0 Weernieuws Na het optrekken van de plaatselijke nevel of een mistbank, krijgen we deze ochtend meestal zonnig weer. In de buurt van de grens met Nederland is er wel kans op lage wolkenvelden. Dat meldt het KMI.

Vanaf de late voormiddag ontstaan er echter stapelwolken en schuiven er hoge wolken binnen vanuit het westen. In de late namiddag lijkt een enkel buitje niet helemaal uitgesloten. De maxima liggen op de meeste plaatsen tussen 25 en 28 graden. Op de Ardense hoogten en aan zee blijft het koeler, met maxima in de buurt van 22 graden.

Gedeeltelijk bewolkt

Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen helder. In het zuidoosten van het land blijft het echter gedeeltelijk bewolkt. Er is kans op vorming van nevel en lokale mistbanken. De minima liggen tussen 10 en 16 graden.

Ook zaterdag blijft het droog en vaak zonnig, met enkele onschuldige wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 22 graden op de Hoge Venen en 29 graden in de Kempen.

Zondag en maandag blijft het meestal zonnig en droog. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee en 27 of 28 graden in de Kempen.

Dinsdag en woensdag worden er vanaf de Noordzee meer wolkenvelden over onze streken aangevoerd. Een spatje regen is niet uitgesloten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is iets minder warm met maxima tussen 19 en 24 graden.