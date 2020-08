Opnieuw warm met namiddag kans op onweersbuien AW

16 augustus 2020

06u15

Bron: Belga 2 Weernieuws Het wordt vandaag eerst vrij zonnig en droog, maar later neemt de kans op verspreide onweersbuien toe. Lokaal kan er veel regen vallen, meldt het KMI.

Vooral na de middag kunnen er felle onweersbuien ontstaan met lokaal veel neerslag, hagel en rukwinden. Het wordt opnieuw warmer met maxima tussen 24 graden op de Hoge Venen en plaatselijk 30 graden in de Kempen. De wind is zwak tot matig uit oost tot zuidoost en later uit veranderlijke richtingen.



's Avonds vallen er vooral over het oosten en noorden nog enkele onweersbuien, 's nachts verlaten de buien geleidelijk ons land via Nederland en Duitsland en wordt het zo goed als droog. Er verschijnen brede opklaringen en hier en daar wordt nevel of wat mist gevormd. De minima schommelen tussen 12 graden op de Hoge Venen en 17 graden in het centrum van het land. De wind is zwak tot soms matig uit zuid tot zuidwest.

Maandagochtend is het eerst meestal droog en vrij zonnig. Nadien wordt het wisselend bewolkt met in de namiddag kans op enkele lokale (onweers)buien, vooral aan de kust in en het westen van het land. De maxima schommelen tussen 21 of 22 graden aan de kust en de Ardense hoogten en 26 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak uit zuid tot zuidwest, later matig uit het zuidwesten.

Dinsdag is het nog onstabiel met afwisselend opklaringen en wolkenvelden en kans op enkele buien vanaf de kust. In de namiddag verwachten we de buien vooral in het oosten van het land met mogelijk nog een onweerachtig karakter. De maxima schommelen tussen 19 graden op de Hoge Venen en 24 graden in het centrum van het land.

Woensdag wisselen wolken en soms brede opklaringen elkaar af, met plaatselijk is er kans op enkele buien. De maxima schommelen tussen 21 en 27 graden.

Donderdag bereikt ons opnieuw warme lucht. Het is vaak bewolkt en vooral over het westen is de kans op wat regen aanwezig. De maxima halen zo'n 27 graden in het centrum maar in de Kempen is 30 graden mogelijk.