Opnieuw warm meer met temperaturen boven de 30 graden

12 september 2020

06u08

Bron: Belga 0 weer Vandaag wordt het in Vlaanderen bewolkt maar droog, met temperaturen tussen 20 en 25 graden. Vanaf morgen neemt de zon het enkele dagen over met maandag en dinsdag temperaturen boven de 30 graden. Dat meldt het KMI zaterdag

Vandaag wordt het in Vlaanderen nog licht tot wisselend bewolkt. Het blijft wel droog.

Zondag wordt het na het wegtrekken van het ochtengrijs zonnig met maxima tot 26 graden.

De start van de week wordt zonnig en erg warm. Maandag kan het kwik zelfs tot 31 graden klimmen in de Kempen. Aan zee steekt er in de namiddag wel een lichte zeebries op. Ook dinsdag en woensdag blijft het zonnig en warm met maxima die tot of zelfs boven de 30 graden kunnen pieken. Aan zee blijft het kwik woensdag wel steken op 22 graden.

Donderdag krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden, waaruit lokaal een bui kan vallen. De maxima

schommelen van 20 graden aan zee tot 26 graden in de Gaume.

