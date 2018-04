Opnieuw uitzonderlijk warm Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 20 april Jill Peeters

19 april 2018

Het wordt opnieuw een uitzonderlijk warme dag, al halen we niet overal even hoge temperaturen. De wind begint te draaien, van zuidelijke naar noordelijke richtingen, en komt dus van over zee. Vooral daar zien we de maxima wat teruglopen. Maar met 18 graden aan zee en 25 tot 27 graden in het Vlaamse binnenland blijft het nog altijd bijzonder warm voor de tijd van het jaar. De zon domineert de hele dag het weerbeeld, al komen er wel een aantal hoge wolkensluiers voor.

