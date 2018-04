Opnieuw uitbarsting Japanse vulkaan HR

19 april 2018

11u11

Bron: Buitenland 0 Weernieuws In het uiterste zuiden van Japan, op het eiland Kyushu, is donderdag de Io uitgebarsten, een van de vele vulkanen die het eiland rijk is. Een aswolk en rook zijn te zien boven de krater. Het waarschuwingsniveau werd onmiddellijk opgetrokken naar 3 op een schaal van 5.

Niemand mag nog binnen een radius van twee kilometer rond de krater komen. Er is nog geen melding van schade of slachtoffers. Sinds maart is op het eiland ook de Shinmoedakevulkaan opnieuw actief. Japan is regelmatig het toneel van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.