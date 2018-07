Opnieuw tropisch warm vandaag en morgen rvl

02 juli 2018

06u50

Bron: Belga 4 Weernieuws Vandaag wordt het opnieuw zonnig en warm met af en toe enkele wolkensluiers of enkele onschuldige wolkenvelden. De maxima liggen tussen 22 in de Hoge Venen en 27 tot 29 graden in het centrum van het land bij een matige oostenwind, meldt het KMI.

Dinsdag wordt het opnieuw zonnig en warm. Aan zee en in de Hoge Venen blijft het kwik steken rond 23 graden, maar in het binnenland worden temperaturen tussen 27 en 30 graden bereikt. 's Namiddags schuift er vrij veel hoge bewolking over ons land vanuit Frankrijk.

Woensdag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Vooral in het zuidoosten van het land is er kans op enkele onweersbuien. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 30 graden of zelfs ietsje meer in de Kempen. Er is weinig wind uit noordelijke richtingen.

Donderdag en vrijdag krijgen we veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar enkele lokale onweders zijn niet uitgesloten. Het wordt wat minder warm met maxima tussen 24 en 28 graden in het binnenland.

Tijdens het weekend neemt de kans op neerslag weer af. We krijgen opnieuw veel zonneschijn en de temperaturen klimmen geleidelijk terug richting 30 graden.