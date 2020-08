Opnieuw tropisch warm met kans op onweer: bekijk hier waar de buien kunnen losbarsten HAA

13 augustus 2020

08u05

Bron: Belga, NoodweerBenelux 12 Weernieuws Het wordt vandaag opnieuw puffen geblazen in ons land. Op de meeste plaatsen evolueert het kwik alweer naar tropische maxima van 30 graden of meer. Na een lokale onweersbui deze ochtend of voormiddag is het uitkijken naar nieuwe onweders in de loop van de namiddag.



“Diverse weermodellen berekenen een activatie van nieuwe buien in de late namiddag vanuit Frankrijk”, voorspelt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. Lokaal is er kans op hagel, wateroverlast en windstoten, klinkt het.

We vertoeven in warme lucht waardoor het kwik snel kan stijgen tot 30 graden of iets meer. “Dit is een klassiek recept voor onweersbuien. De hitte wordt later op de dag omgezet in lokaal felle regen- en onweersbuien. Waar de buien ontstaan kan het kwik gemakkelijk 5 tot 10 graden dalen”, aldus NoodweerBenelux.

Aangezien het lokale exemplaren zijn, is het moeilijk om een exacte locatie mee te geven waar de onweersbuien ontstaan. Maar op basis van de laatste weermodellen geeft NoodweerBenelux aan dat vooral Vlaanderen en ook Nederland enkele pittige buien kunnen verwachten.

De buien trekken in de loop van de namiddag traag richting het noorden en verlaten ons land in de loop van de nacht.

Volg het onweer op de voet met deze live onweerradar.



Code geel

Volgens het KMI liggen de maximumtemperaturen vandaag tussen 27 en 32 graden. ‘s Nachts zakt het kwik tot 15 à 20 graden. De intensiteit van de buien en de kans op onweer nemen dan ook af.

Tot dan wordt in het hele land code geel afgekondigd voor onweer. “Tijdens een onweer kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Neerslagtotalen van 10 tot 30 millimeter per uur zijn mogelijk. Hagel is ook mogelijk. Plaatselijk zijn felle rukwinden niet uitgesloten”, schrijft het weerinstituut.

Daarnaast blijft code oranje voor hitte gelden in alle provincies behalve Oost-Vlaanderen en aan de kust.

Ook morgen is het wisselvallig met enkele regen- of onweersbuien. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en in de Ardennen en 29 graden in de Kempen.

Het wisselvallige weer blijft ook zaterdag aanhouden. Het kan zwaarbewolkt zijn met buien en mogelijk ook onweer. De maximumtemperaturen liggen tussen 24 en 26 graden.

Zondag stijgt het kwik weer wat: de maxima gaan dan van 24 tot lokaal 30 graden. Zonnige perioden wisselen af met wolkenvelden, die in de loop van de dag toenemen vanuit het zuidwesten. ‘s Avonds trekken onweersbuien vanuit Frankrijk over ons land.

Maandag blijft het wisselend bewolkt met buien en maxima rond 25 graden in het centrum. Dinsdag volgen brede opklaringen en wolkenvelden, met nog steeds kans op buien en dezelfde temperaturen. Woensdag neemt de kans op neerslag toe en gaat het kwik niet hoger dan 23 graden.