Opnieuw rukwinden mogelijk tot 80 km per uur, maar voorlopig geen stormweer meer

11 maart 2019

06u39

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag een wisselvallige dag met enkele maartse buien die kunnen gepaard gaan met enkele donderslagen, meldt het KMI. De wind waait krachtig: er zijn rukwinden mogelijk tot 80 kilometer per uur. Maar stormweer als dat van gisteren wordt deze week niet meer verwacht, bevestigt weerman David Dehenauw.

Gisteren woedde een storm over grote delen van Vlaanderen, maar dat zit er voorlopig niet meer in. “Er zijn geen tekenen dat we nog echt stormweer gaan krijgen zoals dat van gisteren. Het wordt wel nog gans de week winderig, met rukwinden van 60 tot 80 kilometer per uur”, aldus Dehenauw.

Vanaf volgende week is er verbetering op komst, voegt hij toe. “Dan gaan we richting temperaturen van 10 tot 15 graden en wordt er minder wind en minder neerslag verwacht.”

Rukwinden

Vandaag wordt het in de namiddag vanaf het westen droger met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 8 graden in het westen van het land. De wind waait vrij krachtig in het binnenland uit west tot noordwest en krachtig tot zeer krachtig aan zee uit noordwestelijke richtingen.



Aan zee zijn rukwinden mogelijk tot 80 kilometer per uur, in het binnenland tot 70 kilometer per uur. Het KMI waarschuwt vanochtend voor gladheid in de provincies Luik, Namen en Luxemburg.

Vanavond zijn de opklaringen in de meeste streken eerst breed en verdwijnen de laatste buien in de Ardennen. Later op de avond en tijdens de nacht neemt de hogere bewolking toe vanaf de kust. Op het einde van de nacht verwachten we over het westen wat lichte regen of motregen. In de Ardennen schommelen de minima tussen -2 en +1 graad, elders liggen ze tussen +1 en +5 graden. De matige wind krimpt verder naar het zuidwesten. Op het einde van de nacht neemt de wind wat in kracht toe.

Morgen is het meestal zwaarbewolkt en af en toe valt er wat lichte regen of motregen. Over het zuidoosten kan het een groot deel van de dag droog blijven. Op het einde van de namiddag valt er meer neerslag vanaf het westen. Over het oosten krijgen we maxima van 3 tot 9 graden en elders van 9 tot 11 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig of krachtig, en aan zee tijdelijk zelfs tot krachtig. We verwachten windstoten tot 60 of 70 km/u, op het einde van de dag tot 70 of 80 km/u.

Morgenavond regent het eerst nog, maar stilaan wordt het droger vanaf de kust met opklaringen over het westen en het centrum. Morgennacht is het soms zwaarbewolkt met enkele lokale buien. De minima liggen tussen 0 en 5 graden. De naar het westen tot zuidwesten ruimende wind is vaak vrij krachtig en aan zee krachtig tot zeer krachtig. ‘s Avonds kunnen de rukwinden oplopen tot 80 of 90 km/u.

Woensdag krijgen we eerst rustiger weer met enkele opklaringen, vooral dan over de noordwestelijke landshelft. In de loop van de dag wordt het alweer onstuimiger met perioden van regen en voorjaarsbuien. Er is daarbij ook kans op onweer, korrelhagel en fikse windstoten tot 75 km/u of wat meer. De maxima schommelen van 3 of 4 graden in Hoog-België tot 9 of 10 graden in het westen. Er waait een vrij krachtige tot krachtige, aan de kust een krachtige wind uit zuidwest, ruimend naar west.

Donderdag wordt een zwaarbewolkte dag met perioden van matige regen. We halen maxima van 5 tot 11 graden bij een vrij krachtige tot krachtige westenwind met rukwinden tot 75 km/u.

Vrijdag is het wellicht nog steeds zwaarbewolkt met regen of buien en flink wat wind. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden. Zaterdag verwachten we opnieuw perioden van regen. Met maxima tussen 7 en 13 graden wordt het enkele graden zachter. De zuidwestenwind blijft strak waaien. Ook zondag lijkt het te gaan regenen bij maxima van 7 tot 10 graden.

Maandag krijgen we mogelijk wisselvallig weer met kans op enkele buien. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 5 tot 9 graden.

