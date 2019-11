Opnieuw pak sneeuw in Alpen, maandag ook in de Ardennen NoodweerBenelux

16 november 2019

11u54 2 Weernieuws Een lagedrukgebied zal vanaf de Middellandse Zee vannacht en morgen weer veel sneeuw opleveren in de Alpen. Weermodellen berekenen lokaal opnieuw meer dan 1 meter sneeuw. “Maandag komt de depressie op bezoek in België en Nederland en dan kan er ook in de Ardennen sneeuw van betekenis vallen”, aldus Lander Van Tricht van weerdienst Een lagedrukgebied zal vanaf de Middellandse Zee vannacht en morgen weer veel sneeuw opleveren in de Alpen. Weermodellen berekenen lokaal opnieuw meer dan 1 meter sneeuw. “Maandag komt de depressie op bezoek in België en Nederland en dan kan er ook in de Ardennen sneeuw van betekenis vallen”, aldus Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux

Afgelopen dagen viel er lokaal een recordhoeveelheid sneeuw in de Alpen. Vooral de oostelijke en zuidoostelijke Alpen kregen het zwaar te verduren met op sommige plaatsen meer dan 1 meter sneeuw op minder dan 24 uur. Dergelijke hoeveelheden komen slechts zeldzaam voor tijdens november en gaan dan ook gepaard met zware overlast. “Het lawineniveau is in veel provincies opgetrokken tot level 4, het op één na hoogste. De sneeuwlaag is namelijk bijzonder onstabiel waardoor een lawine snel kan ontstaan”, zo schrijft Van Tricht.

Komende uren opnieuw een ‘sneeuwdump’ in de Alpen

Een kleine depressie koerst komende 24 uur vanaf de Middellandse Zee naar de Alpen en zal daar opnieuw veel sneeuwval geven. Net als de voorbije dagen berekenen de meeste weermodellen het zwaartepunt in de zuidoostelijke Alpen (Dolomieten – Südtirol – Trentino). Sneeuwhoogte.nl voorspelt daar hoeveelheden tot 100-150 cm. Dergelijke sneeuwmassa’s zullen ongetwijfeld opnieuw de nodige overlast geven.

Aanhoudend fris in België, op maandag nieuwe sneeuwkansen in Ardennen

Een trog boven West-Europa zorgt ook de komende dagen voor koel weer in de Benelux. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen helder waardoor de temperaturen snel onderuit kunnen gaan. Op 2m gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen maar aan de grond is ook matige vorst mogelijk. Morgen wordt dan een zonnige dag maar maandag neemt de wisselvalligheid sterk toe. In de Ardennen is het koud genoeg voor sneeuwval met mogelijk de vorming van een sneeuwlaag tot 15 cm.

