Opnieuw hittegolf verwacht: temperaturen tot 35 graden volgende week AW HAA TTR

17 juli 2019

07u34

Bron: Belga, KMI 496 Weernieuws Het blijft vandaag droog met zonnige perioden en temperaturen tot 26 graden. In het noordoosten en oosten wordt wat meer bewolking verwacht. Op het einde van de namiddag verschijnen er hoge wolken in het westen van het land, met maxima tussen 20 en 25 graden. Volgende week verwacht het KMI de tweede hittegolf van deze zomer met temperaturen tot maar liefst 35 graden.

Komende nacht breiden de hoge wolken zich vanuit het westen uit over het hele land. Op het einde van de nacht kunnen er in het westen enkele buien vallen. We halen minima van 10 tot 16 graden.

Morgen wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met soms wat regen of een paar plaatselijke buien. De maxima liggen tussen 20 of 21 graden aan zee en 25 of 26 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen.



Vrijdag wordt het opnieuw droog en wisselend bewolkt met vooral hoge en middelhoge wolkenvelden. De temperatuur bedraagt dan zo’n 25 graden in het centrum. Aan zee steekt in de namiddag een zeebries op. Het wordt er niet warmer dan 20 à 21 graden.

Zaterdag zou een regenzone van west naar oost over het land trekken, waarbij vooral na de middag ook onweer kan losbarsten. Het is hierdoor veelal zwaarbewolkt. In de loop van de avond wordt het droog vanaf het westen en verschijnen er opklaringen. Het is nog vrij warm met maxima rond 25 graden in het centrum.

Zondag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met over het zuiden van het land nog een buienkans, elders blijft het waarschijnlijk droog. In de late namiddag worden de opklaringen breder. Het kwik stijgt naar zo’n 23 graden.

Hitte

Vanaf maandag komen we onder invloed van hoge druk en wordt er steeds warmere lucht naar onze streken aangevoerd. Het wordt opnieuw hoogzomer dan met temperaturen die schommelen rond 30 graden. Woensdag stijgt het kwik tot 35 graden in de Kempen, ook donderdag en vrijdag wordt het warmer dan 30 graden.

Om te kunnen spreken van een hittegolf moet het vijf dagen boven de 25 graden waarvan drie waarop het warmer wordt dan 30 graden.

Meer over Kempen

weer

KMI