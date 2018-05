Opnieuw hevige aardbeving op Hawaï terwijl vulkaan verder lava spuwt: "Toestand helemaal niet stabiel" lva

05 mei 2018

02u27

Bron: Belga, Hawaii News Now 0 Weernieuws Hawaï is opnieuw opgeschrikt door twee aardbevingen, de zwaarste met een magnitude van 6.9 en daarmee de zwaarste beving op de archipel sinds 1975. De autoriteiten hadden na eerdere schokken al een evacuatie bevolen in de omgeving van de vulkaan Kilauea, die sinds gisteren actief is. Er is geen tsnunami-alarm. De beving veroorzaakte wel een niveauverschil van 40 cm in het water.

De aarde beefde vrijdag rond 11.32 uur lokale tijd (23.32 uur in België) en een uur later opnieuw, zo meldt het Amerikaanse geologische onderzoekscentrum USGS. Donderdag was er al een aardbeving van 5.4 met tientallen naschokken geweest op het eiland.

Donderdag begon ook een uitbarsting van de Kilauea, een van de actiefste vulkanen ter wereld. Gedurende twee uur spuwde de vulkaan lava. Zo'n 1.700 mensen moesten hun huizen verlaten omdat lava uit scheuren in de grond kwam.

De aardbeving werd gevolgd door nieuwe uitstoten van lava door intussen vier verschillende scheuren. Ondertussen bedekt de lava al een 125 vierkante kilometer. Er worden dodelijke concentraties van zwaveldioxide in de lucht vastgesteld en de hulpdiensten zeggen dat ze niet iedereen op tijd zullen kunnen helpen. Alle overgebleven inwoners worden nog eens opgeroepen het gebied te verlaten.

Het is onmogelijk te voorspellen wanneer de uitbarstingen zullen stoppen. De autoriteiten waarschuwen in ieder geval dat de toestand helemaal niet stabiel is.

Lastest Hawaii earthquake 6.9 rocks Big Island as Kilauea volcano erupts: https://t.co/twJpPrUVZ5 pic.twitter.com/Ezn6qACo42 Techno Man(@ RussCurtis) link