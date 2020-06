Opnieuw hete, zonnige dag: 29 graden aan de kust, 31 graden elders Zondag neemt het kwik een duik, woensdag mogelijk opnieuw 27 graden HAA

25 juni 2020

06u45

Bron: Belga 2 Weernieuws Zeer warm en zonnig: zo ziet de weerkaart voor vandaag er opnieuw uit. De maxima schommelen rond 26 graden op de Ardense hoogten, rond 29 aan de kust en tussen 29 en 31 graden elders, meldt het KMI. Nog tot en met zaterdag blijft het tropisch warm. Zondag daalt het kwik tot iets boven de 20 graden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De wind waait vandaag zwak tot matig uit oost tot zuidoost. Aan de kust krimpt de wind in de loop van de namiddag naar oost tot noordoost. Over het oosten is er kans op enkele stapelwolken, aldus het KMI.

Vanavond verdwijnen de weinige stapelwolken en wordt het vrijwel helder. Komende nacht verschijnen er hoge wolkenvelden vanuit het zuidwesten. De minima liggen tussen 12 graden in sommige Ardense valleien en 18 of 19 graden in de grote steden bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke tot zuidoostelijke richtingen.

Morgen bereikt een thermische vore onze streken vanuit Frankrijk. Het blijft eerst nog vrij zonnig met soms enkele wolken. In de loop van de namiddag neemt vanaf de Franse grens de bewolking verder toe en ook de kans op onweersbuien. Het is nog wat warmer met maxima tussen 26 en 28 graden in de Ardennen en aan zee, en tussen 29 en 32 graden elders. De wind waait zwak of soms matig uit het zuidoosten, later ruimend naar het zuidwesten.

Weekend

Zaterdag trekt een storing met regen of buien vanaf het westen door ons land. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt. Er is ook kans op plaatselijke onweersbuien. Met maxima van 25 tot 27 graden is het minder warm dan de voorgaande dagen. Er waait een overwegend matige zuidwestenwind.

Zondag verwachten we soms nog wat regen of enkele buien. De temperatuursdaling zet zich verder door met in de meeste streken nog maxima van 19 tot 21 graden. De westen- tot zuidwestenwind is matig en aan zee soms vrij krachtig.

Volgende week

Maandag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een lokaal buitje is nog mogelijk, maar het blijft in de meeste streken wellicht droog. De maxima schommelen rond 20 of 21 graden.

Dinsdag lijkt het droog en zonnig te worden met maxima rond 22 graden in het centrum van het land.

Ook woensdag zou het zonnig blijven en warm worden met in het centrum maxima rond 26 of 27 graden.

Lees ook:

Het klimaat wordt steeds meer zuiders: moet onze levensstijl volgen? (+)

Opmars fatale hitte: mens kan de combinatie vocht en extreme warmte niet aan (+)