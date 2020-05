Opnieuw heerlijk lenteweer met temperaturen tot 25 graden. Het blijft nog de hele week warm en zonnig HLA

26 mei 2020

06u39

Bron: Belga 27 Weernieuws Het wordt vandaag warm en zonnig met enkele hoge of middelhoge wolkenvelden. Aan zee en op de Ardense hoogvlakten wordt het 19 of 20 graden, in het westen en het centrum van het land tot 24 of 25 graden. Dat meldt het KMI.



In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het helder tot lichtbewolkt met enkele hoge wolkensluiers. De temperaturen dalen naar waarden tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee.

Ook op woensdag krijgen we warm en zonnig weer met geleidelijk enkele wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 18 graden aan zee en 26 graden in de Kempen. Donderdag krijgen we opnieuw hetzelfde weer, zij het iets koeler: volop zon en maxima tussen 17 graden aan zee en 22 graden in de Kempen. En ook vrijdag wordt het in de meeste streken zonnig. Het blijft meestal droog. De maxima schommelen tussen 18 en 23

graden.

Het weekend start eveneens zonnig, maar later ontwikkelen zich wolkenvelden in het binnenland. Het blijft droog bij maxima rond 24 graden in het centrum van het land. Het is zondag nog altijd droog en licht- tot halfbewolkt. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum van het land.