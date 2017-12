Opnieuw grijs maar droog kv

Bron: Belga 0 Thinkstock Weernieuws Vandaag is opnieuw een grijze, maar overwegend droge dag. In de loop van de namiddag zijn wel enkele opklaringen mogelijk in de westelijke landshelft. In de Hoge Venen wordt het tot 2 graden, aan de kust 9 graden. 's Nachts blijft het droog, maar het is nog steeds zwaarbewolkt. De minima liggen dan tussen 1 graad in de Ardennen en 6 graden aan de kust. Dat meldt het KMI.

Morgenochtend zijn er in het centrum van het land nog opklaringen en is het in het oosten nog vrij zonnig. In het westen daarentegen is het meteen zwaarbewolkt, maar nog droog. Geleidelijk wordt het vanaf de kust betrokken met regen. Aan zee verwachten we een vrij krachtige tot soms krachtige wind met rukwinden tot 80 kilometer per uur. De maxima worden pas bereikt wanneer de regenzone voorbijtrekt: 4 graden in Hoog-België en 11 graden aan zee.

Ook morgenavond en -nacht blijft het nog een tijdlang regenen, terwijl de regen in de Ardennen overgaat in sneeuw. Vanaf de kust verschijnen er brede opklaringen, maar er zijn ook nog (winterse) buien mogelijk.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met buien van smeltende sneeuw in Vlaanderen en sneeuw in Hoog­-België. Aan zee valt waarschijnlijk gewone regen, al is daar wel kans op een donderslag. De maxima liggen tussen 1 graad in Hoog-België en 6 graden aan zee.

Zaterdag wisselen opklaringen af met wolkenvelden en vallen er nog enkele winterse buien in Laag­- en Midden­-België en sneeuwbuien in Hoog-België, bij maxima rond 3 graden in het centrum van het land.

